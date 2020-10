Rose Leslie foi uma das celebridades que revelou publicamente que acabou por assumir o papel de cabeleireira durante a quarentena. No entanto, no seu caso, o resultado não foi o melhor.

A atriz admitiu que foi a responsável pelo corte de cabelo "horrível" do marido, Kit Harington, enquanto estavam em confinamento por causa da pandemia da Covid-19.

Em entrevista ao New York Post, Rose, de 33 anos, recordou: "Eu estava em FaceTime com uma amiga, na altura. Ele estava do género: 'Podes cortar atrás porque eu não consigo ver no espelho?'".

A atriz disse logo que sim, segurou no telemóvel na mão direita e meteu 'mãos à obra': "Peguei na tesoura com a mão esquerda e cotei. Cortei muito! Foi bastante hilariante, mas também horrível. Felizmente, ele fica bem com a cabeça semi-rapada, por isso estava bem", contou.

