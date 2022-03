Kim Kardashian foi declarada legalmente solteira pelo juiz Steve Cochran, do tribunal de Los Angeles, esta quarta-feira.

Separada de Kanye West, a celebridade conseguiu vencer esta batalha jurídica pela qual lutava já há algum tempo.

De acordo com o Page Six, como resultado da decisão, a figura pública passará a poder usar apenas o seu apelido de solteira, Kim Kardashian, e não Kim Kardashian West.

A celebridade, de 41 anos, surgiu na audiência por videoconferência e parecia "feliz" apesar do assunto difícil que estava a enfrentar. Durante a audiência, o juiz fez várias perguntas a Kim.

Quando questionada se queria mudar o seu nome de novo, a estrela de 'Keeping Up With the Kardashians' disse que "sim".

Além disso, também respondeu "sim" no momento em que o juiz perguntou se o casamento tinha chegado ao fim. "Depois de o juiz ter feito as perguntas e ter dito que ela agora tinha o seu estatuto de solteira de volta, a Kim sorriu", contou uma fonte.

