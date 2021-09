Kanye West terá traído Kim Kardashian logo após esta ter dado à luz o segundo filho do casal, Saint, de cinco anos, revela uma fonte próxima ao jornal The Sun.

"O Kanye traiu a Kim com uma cantora. Na altura em que aconteceu, o Kanye estava a viver no seu apartamento de solteiro em Hollywood porque era mais perto do estúdio e não ia para casa ter com a Kim e o recém-nascido quando ficava até tarde no estúdio", disse a fonte.

"Este foi um momento muito difícil para ele. A Kim não se sentia ela mesma - a amamentação, o peso a mais, o bebé no quarto, as rotinas de exercício de manhã e as dietas - e o Kanye chegava tarde muitas vezes", contou.

"Foi difícil para a Kim porque ela tinha acabado de dar à luz, estava com dificuldades e pensou que era tudo por causa da sua aparência - colocou uma enorme pressão nela na altura quando se sentia mais vulnerável", lembra.

"É muito triste. Ela culpou-se e quis voltar melhor que nunca", completou.

