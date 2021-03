Kim Kardashian assistiu recentemente ao documentário 'Framing Britney Spears' - que retrata a pressão que a cantora sofreu dos média no auge da sua carreira, a sua saúde mental e os conflitos com o pai - e não ficou indiferente, tendo recorrido às redes sociais para mostrar "empatia" pela princesa da pop.

"Finalmente assisti ao documentário sobre a Britney Spears esta semana e fez-me sentir muita empatia por ela. A forma como os média tiveram grande papel na sua vida, pode ser muito traumatizante e destruir até mesmo a pessoa mais forte. Não importa o quão pública a vida de alguém pode parecer, ninguém merece ser tratada com tanta crueldade e julgamento por entretenimento", começou por dizer.

Neste sentido, Kim Kardashian recordou a sua "própria experiência" e recuou no tempo até 2013, quando estava grávida pela primeira vez, e foi alvo de inúmeras capas de revista que ironizavam com o seu aumento de peso. Na altura, vários tablóides compararam a silhueta de Kim com a de Kate Middleton, que estava grávida do príncipe George.

"Olhando para minhas próprias experiências, eu lembro-me de quando me sentia dessa forma. Quando estava grávida da North, sofria de pré-eclâmpsia, que me fazia inchar incontrolavelmente. Ganhei 27 quilos e dei à luz quase 6 meses antes, e eu chorei todos os dias devido ao que estava a acontecer com meu corpo, principalmente pela pressão de ser constantemente comparada com o que a sociedade acha que uma grávida saudável deve parecer", desabafou.

O 'ataque severo' da imprensa e das redes sociais à sua forma física fizeram-na sentir "insegura", levando-a a acreditar que nunca iria recuperar o corpo pré-gravidez que tinha.

Antes de terminar, Kim Kardashian publicou algumas das capas que a fizeram sentir humilhada. Clique na galeria para ver.

Leia Também: "Disseram à minha frente num trabalho que tinha calhaus em vez de pernas"