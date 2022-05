Kim Kardashian organizou uma festa de aniversário inspirada no Hulk, esta quinta-feira, para celebrar o aniversário do filho mais novo, Psalm.

Nas stories da sua página de Instagram, a celebridade mostrou os bastidores da festa, imagens que pode ver no vídeo da galeria.

De referir que o menino completa três anos no dia 9 de maio e é fruto do casamento terminado da celebridade com Kanye West.

O ex-casal tem ainda em comum os pequenos North, de oito anos, Saint, de seis, e Chicago, de quatro.

