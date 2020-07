Kim Kardashian e Kanye West enfrentam uma dura crise no casamento desde o início da quarentena e parece que os problemas conjugais se acentuaram nos últimos dias com o primeiro comício do rapper, que está na corrida à presidência dos Estados Unidos.

A ocasião levou o músico às lágrimas ao ser questionado sobre o aborto, tendo este mesmo revelado que uma das medidas que tem em mente é oferecer um milhão de dólares a mulheres que tencionem pôr fim à gravidez, de modo a motivá-las a não interromper a gestação.

Com isto, a família ficou deveras preocupada, sobretudo a mulher, Kim Kardashian, que chegou inclusive a tentar que Kanye West fosse assistido por um médico.

Agora, uma fonte da revista Us Weekly avança que a empresária "esteve à conversa com advogados" para saber pormenores sobre um possível divórcio. A separação parece mesmo estar em cima da mesa.

Recorde-se que o casal tem quatro filhos em comum: North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de um.

