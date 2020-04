Deliciada com o crescimento da filha, Kika Gomes revelou uma vez mais a sua faceta de mamã babada. Esta quinta-feira, fez uso das redes sociais para se declarar à pequena Maria Clara, de nove meses, afirmando que não podia estar mais orgulhosa.

"Amo cada traço teu, cada sorriso, cada aprendizagem que temos em conjunto, amo cada coisinha nova que aprendes, amo a tua voz, amo os teus miminhos e as tuas brincadeiras, amo o que me fazes sentir e a forma como me fazes feliz e realizada. Mesmo que pudesse escolher a forma como serias, jamais poderia fazer melhor do que já és. Amo-te minha chuchinha", escreveu.

