Kevin Hart contou, no último fim de semana, que testou positivo para a Covid-19 no início do ano. O ator, de 41 anos, partilhou a informação no 'An Intimate Socially Distanced Affair de Dave Chappelle', em Yellow Springs, Ohio.

De acordo com o Page Six, o ator e comediante disse: "O problema é que eu tive mais ou menos na mesma altura que o Tom Hanks e não pude dizer nada porque ele é mais famoso do que eu".

Recorde-se que Tom Hanks e a mulher, Rita Wilson, revelaram que testaram positivo para o novo coronavírus em março.

