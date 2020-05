Depois de em março deste ano terem revelado que aguardam a chegada do segundo filho em comum, Kevin Hart e Eniko Parrish aproveitaram as celebrações do Dia da Mãe, que este domingo se assinalou em várias partes do mundo, para revelar aos fãs qual o sexo do bebé que está a caminho.

"Feliz Dia da Mãe para esta linda mulher e esposa.... Nós amamos-te, Eniko Parrish. E nós estamos emocionados com a chegada da nossa menina... Família de seis, WOOOOOOOOW. Deus é inacreditável. (...) Tudo o que posso dizer é obrigado, querida", escreveu o ator na sua conta oficial de Instagram, partilhando assim com os seguidores a grande novidade: está uma menina a caminho.

Recorde-se que o casal tem mais um filho em comum, o pequeno Kenzo, de dois anos. O artista, de 40 anos, é também pai de Heaven, de 15 anos, e Hendrix, de 12, fruto do casamento anterior com Torrei Hart.

Leia Também: Já nasceu o filho de Elon Musk e da namorada Grimes