Kendall Jenner respondeu às críticas de uma fã no Twitter que a acusou de ter quebrado as regras da quarentena, após ter saído de casa. Tudo aconteceu depois da conhecida modelo ter partilhado uma fotografia dentro de um carro, alegando que queria dar 'um arranque' no automóvel.

Perante os comentários, Kendall acabou por se defender na mesma plataforma.

"Claro que estou em casa! Estou a levar esta quarentena a sério. Mas também não é má ideia apanhar um pouco de ar fresco, desde que mantenhas a distância social dos outros e sigas as recomendações", justificou.

