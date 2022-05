No rescaldo de mais uma edição da Met Gala, Kendall Jenner destacou algumas fotografias da noite nas redes sociais e deu nas vistas com um registo em particular.

Isto porque a modelo, de 26 anos, se mostrou em topless nos bastidores do evento num momento em que, aparentemente, se encontrava ainda no hotel a vestir-se.

Kendall Jenner chegou à passadeira vermelha com um deslumbrante conjunto preto Prada, composto por uma enorme saia e um top semitransparente.

Veja abaixo as imagens que destacou no Instagram.

