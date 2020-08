Nos últimos dois anos, Kelly Osbourne passou por uma drástica mudança a nível físico. Conforme nota a imprensa internacional, esta perdeu cerca de 38 quilos, objetivo que conseguiu atingir com a ajuda de uma cirurgia bariátrica. Foi precisamente sobre esta intervenção que a atriz falou numa entrevista ao programa 'Hollywood Raw with Dax Holt and Adam Glyn'.

"Tudo o que a cirurgia faz é mudar o formato do teu estômago. Fiz há quase dois anos. Eu nunca vou mentir, foi a melhor coisa que eu fiz", referiu.

Apesar da intervenção, Kelly fez saber que também teve de mudar de hábitos alimentares e outros aspetos prejudicais que mantinha em relação à sua saúde.

"Era uma alcoólica funcional. Mantive o meu trabalho, os meus amigos. Mas alcancei um nível espiritual baixo onde estava morbidamente infeliz, perdida e sem direção", relembrou.

Hoje, vive uma fase mais feliz.

