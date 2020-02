Uma confissão que chegou no mais recente vídeo do seu canal do YouTube.

Kelly Key juntou-se ao marido, Mico Freitas, e ambos gravaram um programa dedicado às relações sexuais, onde se dispuseram a aconselhar os internautas sobre o tema. Num vídeo que partilhou na sua conta do YouTube, esta terça-feira, a figura pública falou abertamente sobre a vida sexual, tendo revelado que já fez sexo na casa de banho de um autocarro. Ao responder à questão de uma seguidora, a cantora contou: "O início da relação tem um cheirinho de sexo, uma pessoa faz sexo em qualquer lugar. Nós entravamos num autocarro e já estávamos na casa de banho, era uma coisa impressionante", disse Kelly, admitindo que hoje em dia possivelmente já não seria capaz de voltar a repetir a experiência. Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum, Jaime, de 15 anos, e Arthur, de três. A cantora é ainda mãe de Suzanna, de 19 anos, fruto da relação com Latino. Veja o vídeo completo na publicação abaixo: Siga o link Leia Também: Empenhada em perder peso, Nicki Minaj revela que já só faltam 9 kg