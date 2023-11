Keke Palmer acusou o ex-namorado, Darius Jackson, de a agredir fisicamente.

A atriz solicitou a guarda exclusiva do filho de oito meses, Leodis, que nasceu da relação com Jackson, e também entrou com um pedido de ordem de restrição por violência doméstica contra o ex-companheiro, acusando-o de atacá-la várias vezes ao longo de um período de dois anos.

Em documentos judiciais a que a revista People teve acesso, Keke afirmou que o último incidente aconteceu no passado domingo, dia 5 de novembro.

"O Darius invadiu a minha casa sem o meu conhecimento ou consentimento, ameaçou-me e depois agrediu-me fisicamente – atacando o meu pescoço, batendo-me, atirando-me para o sofá e roubando o meu telemóvel quando eu lhe disse que ia chamar a polícia".

Keke Palmer afirmou que o incidente ocorreu quando o instrutor de fitness foi a casa dela para levar o filho, mas o menino estava com a irmã, em visita à família e, após um desentendimento verbal, ele supostamente "empurrou-a de costas no sofá, roubou o telemóvel das suas mãos e depois saiu a correr de casa".

Ela tê-lo-á seguido para conseguir o telemóvel de volta, mas "quase foi atropelada" pelo carro do ex-companheiro.

