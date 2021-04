Katy Perry e Orlando Bloom têm desfrutado de bons momentos com a filha, Daisy Dove, e a família tem estado muitas vezes em destaque na imprensa internacional.

Ainda este fim de semana, todos foram para a praia em Santa Barbara, Califórnia, como nos mostram as imagens que chegam das lentes dos paparazzi mais atentos.

Como relata o Page Six, Perry foi sempre uma mãe amorosa e atenta, tendo mantido a pequena Daisy protegida do sol.

Recorde-se que Katy e Orlando deram as boas-vindas à menina em agosto do ano passado. O ator é também pai de Flynn, de dez anos, fruto da relação terminada com Miranda Kerr.

Veja nas publicações abaixo as imagens da família na praia:

Leia Também: Orlando Bloom admite que... não faz sexo com a frequência que gostaria