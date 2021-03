Elma Aveiro completa esta quarta-feira, dia 10 de março, 48 anos de vida. Uma data especial, que a irmã Katia não deixou passar em branco.

Ainda de madrugada, a empresária usou a sua conta oficial de Instagram para dedicar à aniversariante Elma uma mensagem muito especial.

"Minha querida mana, feliz aniversário. Problemas... muitos. Ainda bem, pois são molas que nos impulsionam ao crescimento! Tristezas... sim, pois elas fazem-nos valorizar a vida! Sonhos realizados e novos sonhos criados... pois o mais importante é sonhar! Satisfações... muitas, em cada problema resolvido, em cada sonho realizado. Novos amigos... juntam-se aos antigos e trazem-nos grandes alegrias", começa por declarar.

A viver no Brasil, Katia lamenta não ter conseguido este ano, devido às medidas a que obrigada a pandemia de Covid-19, estar preto da irmã no dia do seu aniversário.

"Longe ou perto, o importante é o amor que temos é o cuidado que sempre vai existir. E a mão que sempre vamos estender uma à outra. Este ano não deu para estarmos juntas, mas não existe distância que nos tire memórias e emoções... não existe caos no mundo que nos possa impedir de planear de querer e de amar aos nossos... Pois só o amor salva o mundo. Saúde, minha rata, sabedoria e vontade de viver. O resto a gente controla. Feliz aniversário, amo-te", pode ler-se, por fim, na publicação.

Importa referir que além de Katia e Elma, Cristiano Ronaldo tem ainda outro irmão, Hugo Aveiro.

