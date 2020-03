Dolores Aveiro deixou o clã Aveiro e o país em sobressalto quando na madrugada desta terça-feira foi internada na sequência de um AVC.

Cristiano Ronaldo viajou para a Madeira no mesmo dia para visitar a mãe. Impossibilitada de chegar no mesmo dia, por estar no Brasil, Katia Aveiro chegou pouco depois para também ela estar ao lado de Dona Dolores neste momento delicado.

A empresária usou esta quinta-feira as suas redes sociais para informar que está Madeira ao lado da mãe e dar notícias sobre o seu estado de saúde. Uma mensagem que surge depois de também o Instagram da matriarca do clã Aveiro ter sido atualizado.

"Motivos para agradecer a Deus. (...) Tudo está bem por aqui na ilha eu e a Valentina já estamos do lado da nossa velhinha e a mãe tá firme e forte", garante, deixando um sincero agradecimento a todos os que lhe enviaram mensagens de preocupação.

"Obrigada pelo apoio e pela força, obrigada à equipa hospitalar e a todos os que amavelmente se preocupam com a nossa mãe. Já, já, a Maria Dolores estará por aí espalhando simpatia e sorrisos. O nosso coração já está leve e o nosso chão já está firme. Agora é só o tempo passar e fazer a parte dele, de resto tudo está como tem que estar", completou.

