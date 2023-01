Katia Aveiro apoia agora o Al Nassr, isto porque é a nova equipa do irmão. E se Cristiano Ronaldo está a jogar pelo clube da Arábia Saudita, a família também torce pela equipa.

Nas stories da sua página de Instagram, este domingo, 8 de janeiro, Katia Aveiro revelou que já está à espera da camisola do novo clube de CR7.

"Se o Cristiano acha que vou usar esta camisola por causa dele, ele está bem certo. Já vem a caminho", disse ao mostrar uma fotografia do irmão em campo e com o equipamento do Al Nassr.

© Instagram

