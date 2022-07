Katia Aveiro voltou a mostrar aos seguidores da sua página de Instagram imagens da passagem pela ilha que a viu nascer.

Atualmente a viver no Brasil, a irmã de Cristiano Ronaldo voltou a viajar até à Madeira para estar com a família, e são várias as imagens que partilha na rede social.

Ainda na manhã desta quinta-feira, surpreendeu os seguidores com novas imagens e mostrou a filha, Valentina, 'zangada' com a avó, Dolores Aveiro. Veja na galeria.

