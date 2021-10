Com mais de 1 milhão e 200 mil seguidores na sua conta de Instagram, é através desta plataforma que Katia Aveiro se comunica com os seus admiradores e onde partilha igualmente as suas conquistas profissionais e pessoais.

Abordando precisamente o assunto, a irmã de Cristiano Ronaldo fez um desabafo sobre a plataforma.

"O que gostarias de mudar no Instagram, estás satisfeita?", questionou um dos seguidores.

Katia foi bastante honesta na sua resposta.

"Gostaria de ter mais seguidoras e menos seguidores (ou seja, mais mulheres que homens). O meu conteúdo é mais [para o] público feminino e a maioria dos que me seguem (homens) são árabes marroquinos e esses países (que não tenho nada contra), mas queria eles bem longe", nota.

"Eu tento bloquear mas os gajos aparecem de todo o lado", desabafa ainda.

No entanto, Katia não deixou de agradecer o carinho de todos os que apoiam através desta plataforma.

Desabafo feito por Katia Aveiro© Instagram - Katia Aveiro

