Foi feito um estudo para descobrir qual sorriso dos membros da realeza tinha mais sido procurado no Google e a conclusão acabou por não surpreender: Kate Middleton.

A duquesa de Cambridge surge em primeiro lugar no conhecido website com 36 mil buscas. Deste grupo, cerca de 2400 pessoas por mês procuraram ver apenas os dentes (sim, só os dentes) da duquesa e 600 o sorriso completo.

Em segundo lugar aparece Meghan Markle, com 17400 buscas no ano, seguida do príncipe Harry (com 15 mil buscas), de Lady Louise Windsor (com 10800) e por fim a rainha Isabel II (7800 buscas por ano).

Curioso, não?

