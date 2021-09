Kate Middleton ainda não se despediu dos tons de verão, apesar do outono ter começado hoje, 22 de setembro.

Conforme evidencia a imprensa internacional, a duquesa de Cambridge marcou, esta semana, presença num evento dos parceiros que apoiaram o seu projeto de fotografia - Hold Still.

Para a ocasião, a mulher do príncipe William usou um visual todo branco, neste caso, um blazer conjugado com uma saia midi, com pormenores rendados no fundo.

As imagens deste evento foram partilhadas na página oficial de Instagram dos duques.

