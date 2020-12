Ao longo da última semana, Kate Middleton tem partilhado os resultados do estudo '5 Big Questions on the Under Fives' na sua conta de Instagram, revelando as percepções que o público tem em relação aos primeiros anos da infância.

Para a ocasião, a duquesa de Cambridge decidiu usar um vestido com um significado especial. Conforme nota a revista People, Kate escolheu o seu Reiss 'Trina', com o qual fez o seu primeiro discurso em público, em março de 2012.

Outro detalhe engraçado acerca do vestido é que esta o terá pedido à mãe, ou então, terá gostado tanto do modelo que decidiu comprar um igual...

Recorde esta peça especial na galeria!

