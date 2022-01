Kate Middleton foi alvo dos mais diversos elogios depois de terem sido revelados os retratos oficiais a propósito do seu 40.º aniversário. Na altura foram várias as pessoas que notaram que a duquesa de Cambridge parecia uma verdadeira rainha.

No entanto, os elogios não foram recebidos de forma leve pela mulher do príncipe William. Apesar de estar na linha de sucessão ao trono, Kate não se esquece que à sua frente está Camilla Parker Bowles, que será rainha consorte quando o companheiro, o príncipe Carlos, for rei.

Segundo a especialista em realeza, Ingrid Seward, declarou ao Daily Mirror, em vez de ficar feliz com toda a atenção que recebeu, Kate sentiu-se envergonhada pelas insinuações de que estava a tentar sobrepor-se à duquesa da Cornualha.

"O príncipe Carlos ainda nem é rei e os membros da realeza têm muito cuidado em não fazer sombra uns aos outros. A Kate não irá ofuscar a Camilla. Mas ela é uma publicidade maravilhosa para a monarquia, especialmente a nível global, e as pessoas vêem-na como a rainha perfeita", completou.

