Há uma grande probabilidade de Kate Middleton "não surgir em público até ao final do ano", noticia o The Daily Beast. Fontes da realeza e amigos referem à publicação que a princesa de Gales tem a agenda vazia para os próximos meses e que a perspetiva de voltar aos eventos presenciais da realeza - como tinha sido apontado pelo Daily Mail - não dever-se-á concretizar.

"Há muitas pessoas envolvidas no planeamento que precisam de saber o que os seniores vão fazer com muito tempo de antecedência. Disseram-me que a agenda da Kate para este ano está vazia. Não há nada programado. Pode não surgir em público para o resto do ano", revelou uma fonte.

"O mais importante agora é evitar qualquer tipo de stress e ansiedade e focar na cura", disse, por seu turno, um outro amigo de Kate.

Segundo a publicação, Kate tem estado "rodeada" da família, nomeadamente do marido, o príncipe William, os filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis, pais e irmãos.

"O seu círculo de confiança é reduzido. Ela tem estado com a Carole e o Michael [seus pais], com a Pippa [irmã] e com o James [irmão]. São uma família muito unida, e a Catherine confia plenamente neles. Nunca a desapontaram em décadas", refere-se.

Focada no seu tratamento contra o cancro, que passa pela quimioterapia preventiva como a própria o revelou, Kate deverá passar esta semana na sua casa de campo, a Sandringham Estate, uma vez que os filhos estão de férias.

