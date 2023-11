Kate Middleton juntou-se a um grupo de pais e filhos esta quarta-feira, 1 de novembro.

A princesa de Gales desfrutou de um passeio por Londres no âmbito de um evento da Dadvengers, uma comunidade dedicada aos pais.

Para a ocasião, Kate elegeu um visual bastante descontraído, nomeadamente calças de gangas e um casaco em tons de verde.

"Considero que se deve aumentar a importância do tempo passado em família e do papel dos pais na educação dos filhos. Através do que vocês estão a fazer, as crianças percebem a importância de socializar e conviver", notou Kate durante este compromisso.

Conforme destaca a revista Hello!, o grupo ainda falou sobre a importância dos pais terem o mesmo tempo de licença que as mães quando têm filhos.

Veja na galeria as imagens deste passeio.

