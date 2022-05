Kate Middleton esteve em Glasgow esta quarta-feira para um evento com crianças e jovens e acabou por regressar aos visuais invernosos para combater as temperaturas da primavera escocesa ainda adormecida.

A duquesa surgiu com um look em tons de azul, tendo-se destacado com uma blusa de meia gola.

A peça, da marca Cefinn, foi de tal forma um sucesso que esgotou em algumas horas, como nota a Vanitatis.

Para os fãs da blusa, é possível adquiri-la apenas em pré-venda pelo valor de 170 libras (198 euros).

Veja o look em detalhe na galeria.

