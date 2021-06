Kate Hudson partilhou com os seguidores da sua página de Instagram que sempre foi habituada a cuidar do seu corpo, um ensinamento que foi dado pelos pais e que agora quer passá-lo à filha.

Na legenda de algumas imagens em que aparece a treinar com a menina, a atriz recordou: "[...] Cresci a ver os meus pais a cuidarem dos seus corpos. As pessoas perguntam-me sempre como é que fico motivada para ficar em forma. A resposta é: é o que eu sei. Foi como fui criada. Está gravado no meu cérebro que honrar e trabalhar o nosso corpo é uma dádiva".

Ao destacar que adora trabalhar o corpo, especialmente "quando é desafiador", a atriz acrescentou: "E adoro ver a minha filha a divertir-se a fazer isso comigo. Eles observam tudo o que fazemos".

Veja a publicação na íntegra:

