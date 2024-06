Foi com uma grande alegria que os cidadãos britânicos 'receberam' Kate Middleton no Trooping the Colour. Durante a sua deslocação de carruagem, a princesa de Gales recebeu aplausos e gritos de carinho por parte dos cidadãos britânicos que aguardavam no caminho pelos membros seniores da realeza.

Há seis meses que Kate não surgia em público, tendo isto acontecido pela última vez no Natal de 2023.

A mulher do príncipe William, note-se, viajou com os filhos - o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis,

"É um momento dramático a nível pessoal, assim como um espetáculo público. É uma carruagem de conto de fadas que carrega uma história da vida real", descreveu o jornalista da BBC Sean Coughlan.

Num dia chuvoso, o sorriso de Kate Middleton iluminou o dia dos admiradores da monarquia britânica.

Leia Também: Trooping the Colour. Príncipe Eduardo e Sofia também já apareceram