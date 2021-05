A família de Karolina Kurkova acaba de aumentar com o nascimento de Luna Grace, a terceira filha, fruto do casamento com Archie Drury.

A notícia do nascimento foi dada este domingo, Dia da Mãe nos Estados Unidos, com uma publicação no Instagram da antiga modelo da Victoria's Secret. "Bem-vinda Luna Grace, nosso anjinho nascido numa noite de super lua. Estamos tão apaixonados", afirmou a mamã babada.

A bebé vem juntar-se aos dois filhos do casal: Tobin Jack, 11 anos, e Noah Lee, de seis.

