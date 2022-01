Depois da confirmação do romance e da divulgação de algumas fotografias íntimas, Kanye West publicou um vídeo de Julia Fox.

O rapper, de 44 anos, surpreendeu os seguidores ao mostrar nas stories da sua página de Instagram, esta sexta-feira, imagens da atriz, de 31 anos, captadas durante um passeio noturno.

Com um look completamente escuro, a caminhar numa zona tranquila e com um andar decidido, sem olhar para a câmara uma única vez, é assim que pode ver Julia Fox nas imagens da galeria.

Como relata o Daily Mail, Ye, mais conhecido como Kanye West, não disse nada ao divulgar as imagens, mas os fãs não precisaram de indicações para perceber que era Julia Fox.

Leia Também: Kanye West e Julia Fox 'confirmam' romance e partilham fotos íntimas