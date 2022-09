Kanye West publicou nas stories da sua página de Instagram duas fotografias de Bruna Marquezine, gesto que não passou despercebido à imprensa brasileira.

De acordo com o G1, o rapper e a atriz estiveram no mesmo evento em Londres, na passada segunda-feira. Ao citar a revista Vogue Brasil, acrescenta que o cantor elogiou na altura Marquezine, no que diz respeito ao look que escolheu para a ocasião.

Bruna usou um visual completamente preto, composto por um vestido comprido e transparente.



© Reprodução G1 - Instagram

