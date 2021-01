Sofia Pernas não deixou passar em branco aniversário do seu amor, Justin Hartley, que completou 44 anos esta sexta-feira, 29 de janeiro.

No Instagram, a atriz, de 31 anos, publicou uma fotografia da estrela de 'This Is Us' e escreveu: "A celebrar este homem com a minha fotografia favorita. Aquele sorriso!!! Ilumina o meu céu. Feliz aniversário".

Recorde-se que depois de uma fonte ter confirmado à revista People em junho que os atores estavam a namorar, estes oficializaram a relação na véspera do Ano Novo com uma publicação que foi feita no Instagram.

