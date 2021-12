Justin Bieber costuma manter a família longe dos olhares do público, no entanto, esta quarta-feira, 29 de dezembro, o músico decidiu abrir uma 'exceção à regra' e partilhar uma fotografia com as irmãs - Allie e Jazmyn.

Quem também surge no retrato é a mulher do artista, Hailey Bieber. O músico aparece assim a desfrutar de umas férias em família.

"As minhas miúdas favoritas", escreveu Bieber na legenda da pubicação.

Os elogios à fotografia não tardaram em chegar.

