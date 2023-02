Depois de Christian Shearhod ter exposto uma situação em que a professora do filho lhe disse para não pintar as unhas porque era coisa de menina, Rita Pereira fez questão de destacar esta história e partilhar a sua opinião.

A atriz portuguesa mostrou-se revoltada com o sucedido.

"Juro que não entendo... Porquê sempre a distinção de 'isso é de menina, isso é de menino'? Porquê? O que vai mudar na vida desta professora por ter um aluno de unhas pintadas? Vai prejudicar a aula? Vai prejudicar-lhe a vida? É apenas uma criança a descobrir o mundo. Só e mais nada", começou por dizer.

"Sei que a professora atual do meu filho é livre de julgamentos, mas veremos as próximas... O que diriam vocês, enquanto pais, se o vosso filho quisesse pintar as unhas?", rematou.

De seguida, publicou um vídeo do filho, Lonô, e disse: "Cabelo comprido não é só de menina". Veja tudo no vídeo da galeria.

