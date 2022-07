Juliana Paes aproveitou o bom tempo para descansar ao sol, mas tudo o que é bom acaba depressa. A atriz brasileira deu por terminadas as férias na Bahia, como destacou na sua página de Instagram.

Na despedida destes dias de descanso, Juliana Paes surpreendeu de novo os seguidores com imagens em que aparece em biquíni, exibindo a boa forma física aos 43 anos.

"Toda a viagem tem o seu fim e quando é memorável assim, deixa muita saudade!!! Dias perfeitos e estas são as fotos do último dia neste lugar encantado", disse na legenda de três imagens que pode ver na galeria e onde aparece com um biquíni cor de laranja.

