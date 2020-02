Julia Roberts investiu numa nova casa, em São Francisco, Califórnia, no valor de 8,3 milhões de dólares, 7,5 milhões de euros.

Aos 52 anos, a atriz comprou mais uma propriedade, numa área exclusiva da cidade (Presidio Heights).

De acordo com a lista da Sotheby's International Realty, a luxuosa habitação de Julia conta com uma sala de vinhos com mais de mil garrafas, quatro quartos, cinco casas de banho, uma garagem para dois carros, jardim, e uma grande vista.

No verão do ano passado, a casa estava à venda no valor de 10,25 milhões de dólares, preço que foi reduzido em setembro. A habitação acabou por ser adquirida por Julia em dezembro.

Recorde-se que a atriz é mãe de três jovens, os gémeos Hazel e Phinnaeus, de 14 anos, e Henry, de 12, fruto do casamento com Danny Moder.

