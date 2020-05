Desde que foi implementada a medida de isolamento social como prevenção à propagação da pandemia da Covid-19, que as saídas de Júlia Pinheiro prendiam-se unicamente com motivos profissionais - uma vez que continuou na apresentação do programa das tardes da SIC.

Esta quarta-feira, dia 6, três dias depois do levantamento do Estado de Emergência, a apresentadora fez a sua primeira saída em lazer e registou o momento para as redes sociais.

"Primeira saída em dia quase normal. E tive que ir a uma livraria. Chiado e Bertrand. Até já estou a respirar melhor", escreveu na legenda da fotografia.

