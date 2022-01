Ser madrasta. Este foi um tema comentado durante o 'Casa Feliz', quando João Baião e Diana Chaves receberam a convidada Inês para partilhar a sua história.

Um assunto que levou Diana Chaves a falar da sua relação com o enteado, mas não foi a única figura pública a fazê-lo. Júlia Pinheiro - que também é madrasta de Sofia, filha mais velha de Rui Pêgo – também partilhou o seu testemunho num vídeo que gravou para o programa das manhãs da SIC.

"Lembro-me sempre - e porque é uma lição de vida importante - que antes de ser mãe, fui madrasta. A Sofia, a minha enteada, filha que a vida me deu, chegou ao meu colo quando eu tinha cerca de 22 anos. Era muito novinha. E só fui, acho, uma boa madrasta porque ela me ensinou. Foi ela que me ensinou a ter uma criança na minha vida, que me deu a capacidade para amar alguém que chega de outra família. [...] A imensa ternura desta menina me comoveu desde o primeiro minuto e só por isso, acho eu, é que fui boa madrasta", começou por recordar.

Entretanto, lembra, criou a sua família ao lado do marido. De recordar que ambos são pais de três filhos, Rui Maria Pêgo e as gémeas Matilde e Carolina.

"Mais uma vez, a Sofia, a minha filha, mostrou que era uma menina extraordinária. Além de ser boa filha, boa enteada, passou a ser uma excelente irmã e acolheu os irmãos de forma maravilhosa", lembrou.

"Até hoje, diria que ela é, no nosso núcleo familiar, a chefe da banda. Ela é que põe os irmãos todos na ordem, ela é que é a grande referência para todos, e na ausência da autoridade da mãe ou do pai, a Sofia é que manda. E ainda bem porque manda muito bem", contou.

"A minha relação com ela foi sempre feita de um enorme respeito, ternura, de uma grande compreensão daquilo que eram os nossos limites. Nunca me chamou mãe. Quando quer brincar chama-me mãedrasta. Mas quando quer referir o coletivo dos pais, diz sempre que eu e o pai somos os pais dela. A Sofia chama-me Ju, e no Ju dela está todo o amor do mundo. E por isso, eu agradeço-lhe", rematou.

