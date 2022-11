Júlia Palha celebrou em grande o seu 24.º aniversário. A atriz fez uma festa dedicada ao Halloween, na qual se vestiu de bruxa.

Nas redes sociais, Júlia partilhou um longo desabafo sobre a vida, mostrando uma vez mais o disfarce que vestiu.

"'Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és'. Somos um reflexo da nossa realidade e de quem nos é mais próximo, somos a sua verdade, os seus valores e a energia que nos transmitem. O que os outros são de maneira nenhuma nos limita, mas condiciona e faz de nós o que somos mais do que podemos imaginar.

Crescer é também aprender a deixar ir, aprender os nossos tempos, as nossas vontades. Aceitar que nesta vida os nossos sonhos e objetivos importam, mas nada tem valor se não tivermos com quem partilhar as nossas conquistas. É perceber e valorizar o que realmente importa e querer ser melhor a cada dia. Mas para isso, temos de nos rodear das pessoas certas, prezar quem nos motiva, quem nos faz querer ser mais, quem respeita os nossos limites, as nossas fases e as nossas falhas.

Caminho diariamente, sem pressas, com alguns medos e muita vontade, numa tentativa de ser feliz e de fazer quem estiver à minha volta feliz também. Não é fácil, dá trabalho e pode ser frustrante. Mas só a certeza de que estou a tentar, tem-me sido suficiente para ser feliz. Estou rodeada das pessoas certas e estou no caminho certo para uma vida em que no final poderei dizer 'valeu a pena'. E assim se passou mais um ano. Obrigada a todos, obrigada pelas mensagens de parabéns. Tive um dia muito feliz. *Sou muito feliz", pode ler-se.

Recorde-se que, atualmente, Júlia Palha dá vida à personagem 'Maria Pacheco' na novela 'Sangue Oculto', da SIC.

