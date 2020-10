Hoje, dia 29, é um dia especial para José Raposo. Tal como o próprio o referiu nas redes sociais, um dos seus filhos, Ricardo - fruto do anterior relacionamento com Maria João Abreu - está de parabéns, data que fez questão de evidenciar através de uma publicação no Instagram.

"PARABÉNS meu filhote tão lindo! Estarei a repetir-me quando falo das saudades que tenho de beijar o meu 'chinês' e apertá-lo nos braços, mas vou matando-as quando o faço com a Lua, que está tão parecida com o mano RICARDO nesta idade!", começa por dizer, referindo-se à filha mais nova, que nasceu do atual casamento com Sara Barradas.

"O Ricardo faz 28 anos e eu amo-o até à exaustão! Choro quando o vejo, choro quando penso nele, só porque o amo muito... Um beijo do pai mais orgulhoso do Universo, por ser pai do lindo ser humano que és!", completou.

Importa notar que Maria João e José são ainda pais de Miguel Raposo, de 34 anos.

Leia Também: Sara Barradas revela episódio em que acharam que José Raposo era seu pai