"Os pirralhos mais lindos do mundo são meus", é desta forma que José Raposo dá início a uma amorosa partilha na qual mostra aos seguidores do Instagram os registos fotográficos que captaram o seu último encontro com os netos.

O avô babado divertiu-se (e muito) na companhia de Matias e Noah, tal como mostram as fotos e vídeos originalmente partilhadas pela mãe dos meninos, Rita Raposo.

"Quatro homens X bebedouro. O Matias e o Noah são uns felizardos! Amor aos quilos nestes dois", declara a esposa de Ricardo Raposo, filho de José Raposo, na legenda da publicação.

Ricardo Raposo e o irmão, Miguel, nasceram ambos fruto do casamento de José Raposo com Maria João Abreu. O ator é agora pai de Lua, de três anos, resultado da união com Sara Barradas.

