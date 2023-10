José Condessa foi distinguido na gala dos Globos de Ouro com o prémio de Melhor Ator de Ficção e, na hora dos agradecimentos, não deixou de fora Bárbara Branco.

O ator, que atualmente está a gravar uma novela para a TVI, recebeu a estatueta pela participação na série 'O Crime do Padre Amaro', da RTP, e ao agradecer a várias pessoas que com ele trabalharam destacou a ex-companheira, com quem co-protagonizou esta produção.

"Não podia deixar de dizer, [agradeço também] à Bárbara, por ter sido incrível, por ter sido uma contracena extraordinária, como sempre foi", fez notar o artista, de 26 anos.

Vale lembrar que a separação foi anunciada publicamente no passado dia 11 de julho. Os dois namoraram durante mais de cinco anos e fizeram par romântico em diversas produções televisivas e peças de teatro.

