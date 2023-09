José Carlos Malato mostrou aos seguidores a vida fora das câmaras, levando vários colegas e amigos a manifestarem-se e a concordar com o apresentador.

"Na televisão é tudo muito lindo, muito glamoroso, mas quando se apagam as luzes e se desligam as câmaras é isto! Voltamos a pôr os pés na terra e na realidade do dia-a-dia. E isso não é mau. É o que é", disse ao posar para uma fotografia enquanto carregava um saco.

Na caixa de comentários foram várias as colegas que se riram com a partilha. "Há exceções. Tu, mesmo com o saco de Lidl ficas linda", disse o apresentador após receber um comentário de Catarina Furtado.

"É ou não é?", perguntou Malato a Noémia Costa, que não deixou de concordar com o apresentador da RTP. Veja abaixo a publicação e todas as reações:

