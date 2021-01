Jorge Gabriel vive esta terça-feira, dia 5, um dia particularmente emotivo. Assinalam-se 16 anos desde a morte da sua mãe.

"A noite de Reis consagra a vinda do Salvador e a partida do ventre que me deu Luz. Há 16 anos mais longe de ti mas a sentir-te sempre perto do meu coração. Amo te, mãe", declara o rosto da RTP1 na legenda de uma fotografia antiga da progenitora.

Veja abaixo a publicação que emocionou os seguidores:

