Jorge Corrula é conhecido pelo seu bom humor, algo que ficou novamente provado pela sua mais recente publicação nas redes sociais.

O ator está de férias com a família em Porto Corvo e partilhou uma fotografia na qual aparece deitado nas escadas do resort onde estão instalados, como se tivesse caído, com um balde na mão, um chapéu de palha na cabeça e um guarda-sol.

"Uma sesta nas férias sabe sempre bem", escreveu o ator, numa publicação divertida.

