Jordan Pruitt e o marido e colega do 'The Voice', Brian Fuente, foram pais de uma menina, a pequena Olivia West Fuente. Uma novidade que o casal fez questão de destacar no Instagram.

"Olivia West Fuente. Bem-vinda ao mundo. Os nossos corações estão cheios de amor e gratidão. Estamos TÃO apaixonados por ti", escreveu a mãe 'babada' na legenda de uma fotografia em que aparece a beijar a bebé.

Por sua vez, Brian partilhou outra foto da filha e disse: "A minha vida mudou para sempre por ti. Bem-vinda ao mundo Sra. Olivia West Fuente".

