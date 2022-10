Depois de Jojo Todynho ter sido apanhada de surpresa com a mensagem pública do marido, Lucas Souza, a anunciar o fim do casamento, este sábado, a cantor acabou por se pronunciar na mesma rede social.

"O amor dói, mas não mata, está tudo certo. Eu vou amar o Lucas por um bom tempo, como ele vai amar-me. Vai passar. E quem sabe do futuro é Deus. Agora ele vai seguir a caminhada dele, eu a minha e está tudo bem", disse.

"Só lhe desejo felicidade, paz. Ele é um menino maravilhoso, não tenho do que reclamar e está tudo certo", acrescentou, agradecendo também a todos os que começaram desde logo a enviarem-lhe mensagens de carinho. "Eu estou bem", frisou enquanto estava no shopping com a afilhada.

Já em casa, voltou a falar aos fãs. "Tivemos uma semana muito tensa, porque um casal é isso mesmo, discorda das coisas, nada é mil maravilhas. [...] O Lucas é muito intenso, eu também sou. Brigas. Eu sou do pensamento que o amor não acaba assim. Só Deus e o tempo vão determinar se a gente vai voltar ou ficar separado", destacou.

"Ele está no tempo dele, eu estou no meu. Cabeça no lugar, poeira abaixar, quando estamos de cabeça quente, fazemos besteira e temos atitudes imediatistas. É isso. Depois, eu volto com mais informações", completou.

De recordar que Jojo Todynho e Lucas Souza assumiram a relação em novembro de 2021. Um mês depois contaram que estavam noivos e o casamento chegou no início deste ano, em janeiro.

