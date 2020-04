John Travolta emocionou os seus seguidores do Instagram ao usar a rede social esta segunda-feira, dia 13 de abril, para assinalar uma data muito especial para a sua família: o dia em que o seu filho mais velho, Jett Travolta, completaria 28 anos de vida.

"Feliz aniversário, Jetty. Amamos-te", pode ler-se na legenda de uma fotografia ternurenta de pai e filho.

Recorde-se que Jetty morreu aos 16 anos de idade, a 2 de janeiro de 2009, durante uma viagem da família às Bahamas. A autópsia ao corpo apontou uma crise convulsiva como a causa da morte, consequência do autismo de que o jovem sofria.

John Travolta é ainda pai de Ella, de 20 anos, e Benjamin, de 9, ambos fruto do casamento com a atriz Kelly Preston, com quem é casado desde 1991.

