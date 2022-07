Com sua majestade a rainha Isabel II ausente, coube ao príncipe Carlos a abertura dos Jogos da Commonwealth. A cerimónia de inauguração decorreu na noite de quinta-feira, 28 de julho, tendo ficado marcada pela chegada triunfal do filho da rainha.

O príncipe Carlos entrou no evento na companhia da esposa, Camilla Parker Bowles, duquesa da Cornualha, e ao volante de um clássico Aston Martin de 1970.

A escolha do carro tronou-se o assunto do momento nas redes sociais, levando o príncipe a ser comparado a 007. Tal como o filho de Isabel II, também a famosa personagem do cinema é fã da marca.

O espetáculo contou ainda com as atuações musicais de Tony Iommi e de Samantha Oxborough - que cantou 'God Save The Queen'. A estas atuações juntaram-se performances artísticas e criativas, fogo de artifício e uma enorme produção visual.

Os jogos da Jogos da Commonwealth, importa recordar, juntam em competição 4500 atletas dos 54 países da Commonwealth e decorrem até ao dia 8 de agosto.

